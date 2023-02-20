واشنطن: ندعم انضمام السويد وفنلندا بسرعة للناتو

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، إن واشنطن تدعم بقوة انضمام السويد وفنلندا بسرعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” بالنظر إلى الخطوات التي اتخذتها الدولتان بالفعل، في الوقت الذي أكد فيه نظيره التركي مجددا على الحاجة لخطوات ملموسة أكثر.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع مولود جاويش أوغلو في أنقرة “الولايات المتحدة تدعم بقوة انضمام (السويد وفنلندا) في أسرع وقت ممكن… توسيع حلف شمال الأطلسي بانضمام السويد وفنلندا ليس قضية ثنائية”.

وقال جاويش أوغلو إنه ينبغي على كل الأطراف في الحلف إقناع السويد على نحو خاص باتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مخاوف أنقرة والحصول على دعمها لمساعي الانضمام للحلف.

ويعترض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وجه التحديد على طلب السويد لأنه يقول إنها تؤوي أعضاء من حزب العمال الكردستاني المحظور في بلاده وتصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي وآخرون منظمة إرهابية.

وكان ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو”، قد أكد على بذل “جهود حثيثة” لضمان مصادقة تركيا والمجر في أسرع وقت على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، لكنه لم يستبعد انضمام البلدين بشكل منفصل.

ويتعين على برلمانات جميع الدول الأعضاء في الحلف وعددها 30، المصادقة على عضوية فنلندا والسويد قبل ضمهما للحلف، لكن تركيا والمجر لم تصادقا على ذلك بعد.

وكانت تركيا قد ألمحت إلى أنها قد تعطي الضوء الأخضر لمسعى انضمام فنلندا إلى الحلف من دون السويد.