واشنطن: نستبعد احتمال اندلاع حرب جديدة في البوسنة

استبعد المبعوث الأميركي لغرب البلقان غابريال إسكوبار في حديث أعقب لقاءه الزعيم السياسي لصرب البوسنة ميلوراد دوديك احتمال اندلاع حرب جديدة في البوسنة.

وقال: “أهم ما اتفقنا عليه مع كل من التقيناهم اليوم هو أننا نتفق جميعا على أنه لن تكون هناك حرب. هذه هي الرسالة الأهم”.

وأضاف: أن “زعيم صرب البوسنة مستعد لتقديم تنازلات”، وذلك بعد 3 أيام من اتهامه في مقابلة مع “إذاعة أوروبا الحرة” بإثارة الأزمة الجديدة من أجل “حماية سلطته وأمواله”.

وتابع: “ميلوراد دوديك أظهر انفتاحا على مناقشة سحب كل القوانين التي من شأنها إضعاف المؤسسات المركزية”، مشدد على أن “بلاده التي استضافت مفاوضات سلام البوسنة عام 1995 حريصة على وحدة أراضي” الدولة الواقعة في البلقان”.

من جهته، أكد الممثل الدولي في البوسنة كريستيان شميدت في تقرير قدمه الأسبوع الماضي لمجلس الأمن الدولي، أن البوسنة “معرضة لأكبر تهديد وجودي منذ الحرب”.

واتهم شميدت ميلوراد دوديك وقادة جمهورية صربسكا (الكيان الصربي البوسني) بـ”تعريض السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة للخطر”، داعيا المجتمع الدولي للتحرك.