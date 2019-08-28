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واشنطن: نشاطات حزب الله العدائية تهدد أمن لبنان

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أكد مسؤول في الخارجية الأميركية ان “الولايات المتحدة أبلغت المسؤولين اللبنانيين بأن نشاطات حزب الله العدائية تهدد أمن لبنان وسيادته واستقراره”.

وأضاف المسؤول لـ”الحرة”، أن “الولايات المتحدة عبرت عن قلقها العميق حيال جهود حزب الله المتواصلة لجهة توسيع ترسانتها العسكرية، وأن في ذلك تجسيد للتهديد الإيراني على إسرائيل والمنطقة”.

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وعن مسألة ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، قال المسؤول الأميركي إن “الولايات المتحدة مستعدة للعمل من أجل التوصل إلى حلول للحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان يتوافق عليها الطرفان”، موضحا أن “هذا القرار يعود اتخاذه لإسرائيل ولبنان”.

 

المصدر الحرة

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