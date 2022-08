واشنطن: نعمل على مدار الساعة لتوفير الموارد والإمدادات للهند لمواجهة كورونا

أعلنت الولايات المتحدة الاأمريكية أنها مصممة على تقديم يد العون والمساعدة للهند، في مواجهة التداعيات الخطيرة لفيروس كورونا المتحور، كما أكدت أنها “تعمل على مدار الساعة لتوفير الموارد والإمدادات لها”.

تصريحات واشنطن جاءت على لسان مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الأحد، في بيان أن حكومته حددت الإمدادات من العلاجات واختبارات التشخيص السريع وأجهزة التنفس الصناعي ومعدات الحماية الشخصية التي سيتم توفيرها على الفور للهند.

البيان الذي نشره للبيت الأبيض قال إن سوليفان تحدث عبر الهاتف مع مستشار الأمن القومي الهندي، أجيت دوفال، وأعرب له عن تعاطف الولايات المتحدة العميق مع شعب الهند بعد الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر البيان أن الولايات المتحدة والهند ، هما الدولتان اللتان لديهما أكبر عدد من حالات كورونا في العالم، وأن تضامن واشنطن مع نيودلهي يأتي بناء على الشراكة الصحية المستمرة منذ “سبعة عقود بما في ذلك المعارك ضد الجدري وشلل الأطفال وفيروس نقص المناعة البشرية” وفق تعبير البيان.

وقال البيان كذلك: “تحقيقا لهذه الغاية، تعمل الولايات المتحدة على مدار الساعة لنشر الموارد والإمدادات المتاحة لحماية العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية في الهند، كما حددت إمدادات من العلاجات ومجموعات اختبار التشخيص السريع وأجهزة التنفس الصناعي ومعدات الحماية الشخصية (PPE) التي سيتم توفيرها على الفور للهند.

Spoke today with National Security Advisor Ajit Doval about the spike in COVID cases in India and we agreed to stay in close touch in the coming days. The United States stands in solidarity with the people of India and we are deploying more supplies and resources: pic.twitter.com/yDM7v2J7OA

