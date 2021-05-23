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واشنطن: ننتظر لمعرفة مدى رغبة كوريا الشمالية في اتباع النهج الدبلوماسي

منذ 7 ساعات
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

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أعلنت واشنطن أنها تنتظر لترى ما إذا كانت كوريا الشمالية ترغب في المشاركة في النهج الدبلوماسي فيما يتعلق بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة.

التصريحات الأمريكية جاءت على لسان وزير الخارجية الأمريكي خلال مقابلة مع شبكة “إيه.بي.سي” قال فيها: “ننتظر لنرى ما إذا كانت بيونغ يانغ ترغب حقا في المشاركة.. الكرة في ملعبها”.

وأضاف: “أفضل فرصة لدينا لتحقيق هدف النزع الكامل للسلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية هو التواصل دبلوماسيا مع بيونغ يانغ”.

ورفضت كوريا الشمالية حتى الآن مفاتحات أمريكية للحوار منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئاسة خلفا لدونالد ترامب، الذي شارك في 3 لقاءات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وتبادل معه ما وصف بأنها “رسائل ودية”.

وشدد بايدن ونظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن، الجمعة الماضي، على “ضرورة تكثيف المساعي الرامية للحوار مع كوريا الشمالية بشأن أسلحتها النووية”، لكن بايدن قال: “لن أجتمع بزعيمها، إلا إذا كانت الظروف مواتية”.

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