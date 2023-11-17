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واشنطن وأوروبا تدفعان لنشر قوة سلام دولية في غزة

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2023 2:28 صباحًا
جندي إسرائيلي في غزة

جندي إسرائيلي في غزة (رويترز)

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نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر لم تسمها أن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر أن بحث نشر قوة حفظ سلام دولية في غزة قد يدفع إسرائيل للإسراع بإنهاء عمليتها.

وأوضحت المصادر أن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين يدفعون نحو خطة لنشر قوة حفظ سلام دولية في قطاع غزة بعد الحرب.

وفي سياق متصل، ذكرت بلومبيرغ عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه ليس لدى تل أبيب ثقة كبيرة في أي جهة خارجية تدخل غزة.

وأوضحت الوكالة أن الدول العربية مترددة بمناقشة خطط مفصلة بشأن غزة ومتمسكة حاليا بدعوات وقف إطلاق النار.

في السياق،  قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع بيني جانتس الوزير بحكومة الطوارئ الإسرائيلية وناقشا جهود تعزيز وتسريع دخول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى غزة.

كما بحثا الجهود الرامية لمنع اتساع نطاق الصراع وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وتابعت الوزارة في بيان أن بلينكن شدد أيضا على الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات إيجابية لتهدئة التوترات في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال مواجهة المستويات المتزايدة من العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون.

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