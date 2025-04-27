واشنطن وبكين.. تصريحات متضاربة حول المفاوضات التجارية

أدلى وزيران أمريكيان في إدارة الرئيس دونالد ترامب بتصريحات متضاربة اليوم الأحد عن بدء مفاوضات مع الصين بشأن الرسوم الجمركية، مثلما أكد الرئيس الجمهوري.

وكانت إدارة ترامب أشارت الأسبوع الماضي إلى انفتاحها على تهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم والتي أثارت مخاوف من حدوث ركود. وقال ترامب إن هناك محادثات جارية مع الصين فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وإنه تحدث إلى نظيره الصيني شي جين بينغ.

لكن بكين تنفي إجراء أي محادثات تجارية مع واشنطن.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، وهو طرف رئيسي في المحادثات التجارية الأمريكية مع دول متعددة، اليوم الأحد إن محادثاته مع نظيره الصيني الأسبوع الماضي خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن لم تتناول قضية الرسوم الجمركية.

وفي مقابلة تلفزيونية منفصلة، قالت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز إن الولايات المتحدة تجري محادثات يومية مع الصين بشأن الرسوم الجمركية.

وأضافت في تصريحات لقناة (سي.إن.إن) “نجري محادثات يومية مع الصين، إلى جانب دول أخرى جاءت إلى طاولة المفاوضات وعددها 99 أو 100 دولة”.

وردا على سؤال خلال مقابلة مع قناة (إيه.بي.سي) عما إذا كانت الولايات المتحدة والصين تجريان محادثات بشأن الرسوم الجمركية، قال بيسنت إنه لم يناقش هذه القضية.

وأضاف “تواصلتُ مع نظيري الصيني لكن النقاش ركز أكثر على القضايا التقليدية مثل الاستقرار المالي والتحذيرات المبكرة التي تحيط بالاقتصاد العالمي. لا أعلم إن كان الرئيس ترامب تحدث إلى الرئيس شي (جين بينغ).

وقال بيسنت الأسبوع الماضي إن مفاوضات الرسوم الجمركية مع بكين ستكون “شاقة”، لكنه لم يقدم جدولا زمنيا لأي اتفاق محتمل مع الصين.

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق تجاري قد يستغرق شهورا، لكنه أشار إلى احتمال التوصل إلى اتفاق مبدئي في وقت قريب مما سيمنع تصاعد الرسوم الجمركية إلى مستويات قصوى.

وأعلن ترامب فرض رسوم جمركية، جاء بعضها مربكا في كثير من الأحيان، على دول عديدة منها كندا والمكسيك والصين، مما أثار تقلبات غير مسبوقة في الأسواق وأثر سلبا على ثقة المستثمرين في الأصول الأمريكية.