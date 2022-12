واشنطن وموسكو تتبادلان السجناء.. لاعبة السلة مقابل تاجر الموت!

بعد البيان السعودي الإماراتي الذي أعلن نجاح الوساطة التي قادها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لتبادل مسجونين بين واشنطن وموسكو، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، أنّ لاعبة كرة السلة بريتني غراينر المحتجزة في روسيا منذ شباط/فبراير، صارت “في أمان” و”في طريقها” إلى الولايات المتحدة بعد تبادل سجناء مع موسكو.

بايدن قال عبر تويتر “قبل لحظات تحدثت مع بريتني غراينر.. إنها بأمان وهي على متن طائرة في طريقها إلى الولايات المتحدة”.

فيما أقر بايدن بفشل واشنطن في تحرير السجين بول ويلن المسجون في روسيا على عكس لاعبة كرة السلة بريتني غراينر، لكنه تعهد بعدم التخلي “أبدًا” عن مساعي الإفراج عنه.

“لن نستسلم“

الرئيس الأميركي قال: “للأسف، تتعامل موسكو مع قضية بول (ويلان) بشكل مختلف عن قضية بريتني، ورغم أننا فشلنا في تأمين الإفراج عن بول، إلا أننا لن نستسلم أبدًا”.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.

She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT

— President Biden (@POTUS) December 8, 2022