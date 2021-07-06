السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

واشنطن تدعو الأطراف في إثيوبيا للالتزام بوقف إطلاق النار

6 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 6 - يوليو - 2021 9:35 مساءً
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

A A A
طباعة المقال

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على ضرورة التزام جميع الأطراف في إثيوبيا بوقف إطلاق النار.

وأكد بلينكن ضرورة انسحاب القوات الإريترية من إقليم تيغراي وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.

وأعرب عن دعم بلاده لأجندة الإصلاح في إثيوبيا والسلم والأمن الإقليميين.

ورفضت “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الإثيوبية لدعم المزارعين للاستفادة من موسم الأمطار الحالي، وقامت بتدمير سد تكازي الذي يعتبر أحد المنافذ وطريقا لتوصيل المساعدات الإنسانية في الإقليم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية.

    المزيد من أخبار العالم

    رئيس‭‭ ‬‬البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
    في البرازيل.. لولا دا سيلفا يدعو أنصاره للخروج إلى الشوارع لمساعدته في الفوز بانتخابات أكتوبر
    حرائق الغابات جنوب غرب تركيا
    احتواء حرائق غابات قرب فندق ومنطقة سكنية بجنوب غرب تركيا
    وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي
    وزير خارجية اليابان: "منطق القوة الغاشمة" يكتسب زخمًا في المحيطين الهندي والهادي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    القمح
    سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
    ياسين فواز المعروف بـ "كينغ رولودكس"
    النيابة العامة في بيروت تدعي على كينغ رولودكس!
    فرنسا قدمت 50 باصاً هبة إلى لبنان
    ماذا حلّ بـ"الباصات الفرنسية"؟