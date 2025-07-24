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والد إيلون ماسك يدرس إقامة معهد لأبحاث الجاذبية والزمكان في البوسنة

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إيرول ماسك والد الملياردير إيلون ماس

إيرول ماسك والد الملياردير إيلون ماس

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زار رجل الأعمال الجنوب أفريقي إيرول ماسك والد الملياردير إيلون ماسك البوسنة هذا الأسبوع لتقييم إمكاناتها كموقع لإقامة معهد أبحاث حول الجاذبية ومنظومة الزمان-المكان (الزمكان) وطول العمر بعد أشهر من قوله إنه يخطط لأن يتخذ من دبي الإماراتية مقرا لهذا المعهد.

ونقل موقع (كليكس) الإخباري في البوسنة عن ماسك، وهو مهندس يبلغ 79 عاما ويعيش بمعزل عن ابنه، قوله إنه عُرض عليه موقع في الإمارات لكن صديقا له من البلقان نصحه بدراسة أن يكون الموقع في البوسنة.

ونقلت كليكس عن ماسك “يجب أن أقول إنني فوجئت بما وجدته. الاقتصاد وتوافر الأشياء وسلوك الناس. أمضيت بضعة أيام هنا وفكرت في أن هذا مكان مثالي”.

وأضاف “كانت فكرتي في البداية أن الإمارات مثالية لكن الآن بعد أن رأيت هذا… أود أن أقول إن هذا أفضل كثيرا”.

وقالت غرفة التجارة البوسنية في اتحاد البوسنة والهرسك المستقل إنها سلطت الضوء على القوى العاملة المتعلمة والإمكانات الاقتصادية في البلاد في عرض تقديمي لإيرول ماسك أمس الأربعاء.

وقال ماسك إنه لم يبحث مع مسؤولين حكوميين ما قال إنها مبادرة خاصة لاستكشاف “العوالم الأربعة، وهي طول العمر والاندماج والزمكان والجاذبية”.

وأوضح أنه لم يدرس النظام السياسي في البوسنة ولم يناقش مع ابنه إمكانية الاستثمار فيها لكنه سيحاول إقناعه.

    المصدر :
  • رويترز

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