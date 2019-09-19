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وام: الإمارات تنضم للتحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية

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أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، الخميس بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

وقال سالم الزعابي، مدير إدارة التعاون الأمني في وزارة الخارجية والتعاون الدولي “إن انضمام الإمارات لهذا التحالف الدولي يهدف إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين”.

ويهدف هذا التحالف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية مصالح الدول المشاركة فيه بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.

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وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت، الأربعاء، انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية.

 

المصدر: العربية.نت

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