الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وثيقة برلمانية: الكويت لاتزال بحاجة الى قانون الدين العام

18 - مايو - 2022
الكويت

الكويت

A A A
طباعة المقال

كشفت وثيقة برلمانية أن الكويت لا تزال بحاجة لإقرار قانون الدين العام الذي يسمح للحكومة باقتراض نحو عشرين مليار دينار “65.3 مليار دولار” من الأسواق العالمية على مدى 30 عاما.

وطبقا للوثيقة التي حصلت عليها رويترز، قالت وزارة المالية في ردها على سؤال برلماني في العاشر من مايو أيار إنها لن تستبعد فكرة المشروع الحكومي بشأن الاقتراض والدين العام، لأسباب أهمها ضرورة دعم السيولة في صندوق الاحتياطي العام.

وأشارت الوزارة أيضا في ردها إلى أهمية قانون الدين العام لتمويل المشاريع ذات الأثر التنموي المدرجة في الميزانية السنوية وكذلك إعادة تمويل أو استبدال دين عام قائم بالإضافة لدعم وتطوير أسواق المال في الدولة.

كانت صحيفة الراي أول من كشف عن الوثيقة في عددها اليوم الأربعاء، ولم تتمكن الحكومة حتى الآن من تمرير قانون الدين العام الذي يسمح لها بالاقتراض من الأسواق الدولية وذلك منذ انتهاء القانون السابق في 2017، وازدادت الحاجة لهذا القانون بشدة مع هبوط أسعار النفط خلال فترة الجائحة.

لكن ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة خفف قدرا كبيرا من الضغوط، وكشفت الوثيقة أنه تم تأجيل أو إلغاء عدة مشاريع يقدر إجمالي كلفتها بمبلغ 1.534 مليار دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس آذار، وغالبية هذه المشاريع كانت تطوير طرق وإنشاء مبان حكومية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
غانتس تحذر.. هذه الخطوة ستمنح المليشيات المرتبطة بطهران 250 مليار دولار!
طائرات مسيرة إيرانية
غير مسبوقة.. إيران تطلق مناورات واسعة جداً بالطائرات المسيرة
البيت الأبيض
البيت الأبيض يخفض توقعاته لعجز الميزانية للعام المالي 2022

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

اضراب
اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
اليسا وزياد برجي
شخصية عربية بارزة تدخل على خط الصلح بين زياد برجي واليسا
المحروقات
لا بنزين في المحطات... والسبب؟