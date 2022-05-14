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وثيقة تكشف عن خطوة أوروبية جديدة لضبط سعر الغاز

14 - مايو - 2022
آخر تحديث: 14 - مايو - 2022 8:37 صباحًا
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في وقت يترقب العالم الخطة الأوروبية للتخلي عن الغاز والنفط الروسي جراء الحرب المتواصلة على أوكرانيا، كشفت صحيفة بيلد ام زونتاج الألمانية اليوم السبت نقلا عن وثيقة للمفوضية الأوروبية بشأن “التدخلات قصيرة المدى في سوق الطاقة” أن المفوضية تريد التخلي عن قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي للسماح للحكومات بوضع حد أقصى للأسعار للمستهلكين في حالة الانقطاع الكامل لإمدادات الغاز الروسي.

وتقول الوثيقة إنه يجب السماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتنظيم أسعار المستهلكين لفترة انتقالية لحمايتها من الارتفاع المفاجئ حتى قبل حدوث نقص حاد.

ونقلت الصحيفة عن الوثيقة قولها إن “تمويل هذا التدخل يتطلب مبالغ كبيرة”.

وحذر الاتحاد الأوروبي في آذار من أن محاولة فرض حد أقصى لأسعار الغاز بالجملة قد تسبب مشاكل وتقوض جهود التحول إلى الطاقة الخضراء.

ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن خطة مفصلة هذا الشهر للتخلي عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027.

كما يذكر أن روسيا تزود الاتحاد الأوروبي بأربعين في المئة من احتياجاته من الغاز.

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