فضيحة الوثائق السرية في منزل ترامب.. إحداها تصف القدرات النووية لحكومة أجنبية!!

ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم (الثلاثاء 6-9-2022) أنه تم العثور على وثيقة تصف الدفاعات العسكرية لحكومة أجنبية، بما في ذلك قدراتها النووية، وذلك في أثناء مداهمة مكتب التحقيقات الاتحادي الشهر الماضي لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا.

ولم يحدد تقرير الصحيفة، الذي استشهد بمصادر مطلعة، الحكومة الأجنبية التي ورد ذكرها في الوثيقة، ولم يشر إلى ما إذا كانت الحكومة الأجنبية صديقة أو معادية للولايات المتحدة.

ولم يرد ممثلو ترامب ووزارة العدل حتى الآن على طلبات من رويترز للتعليق.

وعثر مكتب التحقيقات الاتحادي على أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية خلال المداهمة التي جرت في الثامن من أغسطس آب لمنزل ترامب في مارالاجو، وفقا لسجلات المحكمة.

ووفقا لتقرير واشنطن بوست، فإن بعض الوثائق التي تم العثور عليها توضح بالتفصيل عمليات أمريكية بالغة السرية تتطلب تصاريح خاصة، وليس مجرد تصريح سري للغاية.

وقالت الصحيفة إن بعض الوثائق مُقيدة لدرجة أنه حتى بعض كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس جو بايدن لم يُصرح لهم بمراجعتها.

يذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي عثر على أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية خلال المداهمة التي جرت في الثامن من أغسطس آب لمنزل ترمب في مارالاجو، وفقا لسجلات المحكمة.