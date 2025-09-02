وجبات مدرسية مجانية تصيب 400 طفل بالإعياء في بنكولو الإندونيسية

أُصيب نحو 400 طفل بالإعياء بعد تناول وجبات مدرسية مجانية في إقليم بنكولو غرب إندونيسيا

أُصيب نحو 400 طفل بالإعياء بعد تناول وجبات مدرسية مجانية في إقليم بنكولو غرب إندونيسيا، فيما يعد أسوأ حالة تسمم غذائي جماعي حتى الآن مرتبطة ببرنامج التغذية الرائد الذي أطلقه الرئيس برابوو سوبيانتو.

وأطلق برابوو برنامج الوجبات المجانية للأطفال والنساء الحوامل في يناير كانون الثاني، لكن المبادرة شابتها حالات تسمم غذائي جماعي في مناطق مختلفة من الأرخبيل، مما أدى إلى إصابة مئات الأشخاص بالمرض.

وأصيب 365 شخصا بالإعياء في الشهر الماضي نتيجة تناول وجبات مدرسية مجانية في جاوة الوسطى. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن نتائج الفحوصات أشارت إلى أن التسمم نجم عن عدم الاهتمام الكافي بالنظافة.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها السلطات المحلية نقل أطفال تتراوح أعمارهم بين الرابعة و12 عاما إلى أحد مستشفيات بنكولو إثر إصابتهم بآلام في المعدة يوم الخميس الماضي.

وقال ميان، وهو نائب حاكم الإقليم، إن السلطات ستفتح تحقيقا في سبب الواقعة.

وأضاف “سنعلق العمل مؤقتا في ذلك المطبخ بينما نجري تحقيقا لتحديد سبب المشكلة. هذا من اختصاص فريق التحقيق التابع للوكالة الوطنية للتغذية والسلطات”.

ولم تستجب الوكالة الوطنية للتغذية، التي تدير البرنامج، حتى الآن لطلب التعليق.

ومنذ إطلاقه، تم توسيع برنامج الوجبات المدرسية المجانية بسرعة ليتجاوز عدد المستفيدين منه 20 مليونا حتى الآن.