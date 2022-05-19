الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وجهاً لوجه في المحكمة.. ماذا طلب جندي روسي من أرملة أوكرانية قُتل زوجها؟

19 - مايو - 2022
الجندي الروسي فاديم شيشيمارين

الجندي الروسي فاديم شيشيمارين

A A A
طباعة المقال

طلب جندي روسي (21 عاما) من أرملة أوكرانية العفو عنه بخصوص مقتل زوجها، أثناء انعقاد محكمة في كييف في ثاني جلسة اليوم الخميس في إطار أول محاكمة تتعلق بارتكاب جرائم حرب ناجمة عن الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.

أقر فاديم شيشيمارين، وهو قائد دبابة، أمس الأربعاء بأنه مذنب بقتل أولكسندر شليبوفا، وهو مدني أعزل عمره 62 عاما، في قرية تشوباخيفكا شمال شرق أوكرانيا يوم 28 فبراير شباط.

قال الجندي للأرملة كاترينا شليبوفا في جلسة اليوم الخميس حضرتها رويترز “أقر بمسؤوليتي… أطلب منك أن تسامحيني”.

وكان الجندي، طفولي الملامح، يتحدث بهدوء لكنه بدا خائفا.

وقال الكرملين إنه ليس لديه معلومات عن المحاكمة وإن عدم وجود بعثة دبلوماسية في أوكرانيا يحد من قدرتها على تقديم المساعدة القانونية.

وقالت الأرملة للمحكمة إنها سمعت أعيرة نارية ونادت على زوجها لتكتشف مقتله.

وأضافت، متحدثة بلهجتها الريفية، “ركضت إلى زوجي. كان قد مات بالفعل. أُصيب برصاصة في الرأس. صرخت، صرخت بشدة”. وبدت في حالة ذهول وصوتها يتهدج من التأثر.

وقالت شليبوفا للمحكمة إنها لن تعترض إذا تم الإفراج عن شيشيمارين إلى روسيا في إطار تبادل للأسرى لإخراج “أولادنا” من مدينة ماريوبول الساحلية، في إشارة إلى مئات الجنود الأوكرانيين الذين سلموا أنفسهم لروسيا.

وأوضحت شليبوفا للمحكمة أن زوجها كان غير مسلح ويرتدي ثيابا مدنية. وأضافت أن لديهما ابنا يبلغ من العمر 27 عاما وحفيدين.

وقد يواجه شيشيمارين عقوبة السجن مدى الحياة في حالة إدانته.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الحزب الشيوعي الحاكم في الصين
19 سياسة جديدة.. الصين تعلن عن مزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد
قاعدة التحالف الدولي في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور
استهداف قاعدة التحالف الدولي في حقل "كونيكو" بريف ديرالزور
السجون الإيرانية
إيران تستجيب للمطالب الدولية وتفتح سجنوها للتفتيش

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
مقياس الطول للاطفال- تعبيرية
قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة طول الأطفال
9 فوائد "مذهلة" لخل التفاح عليك أن تتعرف عليها