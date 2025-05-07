ورلد سنترال كيتشن توقف أعمالها في غزة بسبب نفاد الإمدادات

فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة للأونروا تأوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، 6 مايو/أيار 2025. رويترز

أعلنت منظمة ورلد سنترال كيتشن في منشور على إكس اليوم الأربعاء أنها أوقفت عملها في قطاع غزة،قائلة إن إمداداتها نفدت وإن إسرائيل منعتها من جلب مساعدات.

وقالت المنظمة التي مقرها أمريكا في منشور على إكس اليوم إنه بعد تقديمها أكثر من 130 مليون وجبة و26 مليون رغيف خبز خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية لم تعد تملك الإمدادات اللازمة لطهي الوجبات أو إعداد الخبز في غزة.

وقالت المنظمة إنها ستواصل دعم الأسر الفلسطينية من خلال توزيع مياه الشرب التي تشتد الحاجة إليها حيثما أمكن، لكن توزيع الغذاء الحيوي لا يمكن استئنافه حتى تسمح إسرائيل بعودة المساعدات إلى القطاع.

وقالت المنظمة التي أسسها الطاهي الشهير خوسيه أندريس إن “شاحنات لورلد سنترال كيتشن محملة بالغذاء ووقود الطهي جاهزة على حدود غزة منذ أوائل مارس آذار. وهناك المزيد من الأغذية والمعدات جاهزة للشحن إلى الحدود من الأردن ومصر”.

تتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لرفع الحصار عن المساعدات الذي فرضته في مارس آذار بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي دعمته الولايات المتحدة وأوقف القتال لمدة شهرين.