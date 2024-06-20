وزارة الأسرى بغزة: 9000 أسير في سجون الاحتلال خلال حرب الإبادة

كشفت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، اليوم الخميس، عن تفاقم الأزمة داخل سجون الاحتلال، حيث ارتفع عدد الشهداء الأسرى إلى 54 خلال فترة حرب الإبادة الجماعية الأخيرة.

ووفقًا لتقرير الوزارة، فإن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لظروف غير إنسانية ومرعبة داخل سجون الاحتلال، حيث يعانون من سياسات قمعية وتعذيب ممنهج، مما أدى إلى استشهاد 36 منهم تحت ظروف التعذيب خلال الفترة الأخيرة.

ووفقا لبيان وزارة الأسرى بغزة، فإن عدد الأسرى لدى الاحتلال ارتفع إلى 9000 منهم 300 امرأة و635 طفلا و80 صحفيا خلال حرب الإبادة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.

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