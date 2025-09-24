الأربعاء 2 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 24 سبتمبر 2025 |
وزارة الأمن الإيرانية: سننشر وثائق سرية تتعلق بالبرنامج النووي الإسرائيلي

منذ ساعة واحدة
علم إيران

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية أنها ستنشر الليلة وثائق سرية تتعلق بالبرنامج النووي الإسرائيلي والعلماء العاملين في هذا المجال، بحسب وكالة “تسنيم”.

وجاء في بيان وزير الأمن الإيراني إسماعيل الخطيب: “هذا الوطن وشعبه ودينه وعقيدته لا يقفون فقط أمام العصابة الإجرامية الحاكمة في فلسطين المحتلة، بل أمام تيار صهيوني–أميريكي يمثل عدوا للعديد من الدول وللحق والعدالة والإنسانية”.

وقال: “في خطأ حسابي للغرب، أُطلق العنان لقواه ضد إيران القوية، لكن هذه المرة، بفضل تماسك الشعب، والدفاع الشجاع والقوي للقوات المسلحة، وتضحيات المدافعين عن الوطن المليئة بالفخر، والقيادة الحكيمة والشجاعة للقيادة العليا، والحضور الفعال للحكومة الرابعة عشر، شهد العالم هزيمة وذلا للقوى الغربية واحتفل بذلك”، حسب البيان.

وأضاف: “نقل الوثائق بنجاح من القواعد التي كانت مُتوقعة مسبقا يعد جزءا من الإجراءات الاستخباراتية والعملياتية المتكاملة والقوية، ويشمل الكنز المنقول إلى داخل البلاد ملايين الصفحات من المعلومات المتنوعة والقيمة المتعلقة بالنظام الصهيوني”.

وتحتوي هذه الوثائق، حسب المصدر نفسه، على “المشاريع السابقة والحالية للتسليح لدى النظام الحاكم في الأراضي المحتلة، ومشاريع تحديث وإعادة إنتاج الأسلحة النووية القديمة، والمشاريع المشتركة مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، بالإضافة إلى معلومات كاملة عن الهيكل الإداري والعاملين في مجال الأسلحة النووية”.

كما تتضمن الوثائق “قوائم بأسماء الباحثين والعلماء والمدراء التنفيذيين للمشاريع العسكرية المضادة للإنسانية، بمن فيهم العلماء الأميركيون والأوروبيون المرتبطون بهذه المشاريع، مع عناوين المنشآت والشركات وجميع شركائهم”، حسب بيان وزير الأمن الإيراني.

    المصدر :
  • وكالات

