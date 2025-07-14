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وزارة البيئة الإسبانية: موجات الحر تودي بحياة 1180 في إسبانيا خلال شهرين

14 - يوليو - 2025
آخر تحديث: 14 - يوليو - 2025 6:12 مساءً
سائحون يحمون أنفسهم من أشعة الشمس الحارقة بالمظلات خلال أول موجة حارة في الصيف في إشبيلية جنوب إسبانيا في 29 يونيو 2025. رويترز

سائحون يحمون أنفسهم من أشعة الشمس الحارقة بالمظلات خلال أول موجة حارة في الصيف في إشبيلية جنوب إسبانيا في 29 يونيو 2025. رويترز

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قالت وزارة البيئة الإسبانية اليوم الاثنين إن درجات الحرارة المرتفعة تسببت في وفاة 1180 شخصا في البلاد خلال الشهرين الماضيين، بزيادة حادة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان أن البيانات أظهرت أن الغالبية العظمى ممن لقوا حتفهم بسبب موجات الحر تتجاوز أعمارهم 65 عاما وأن أكثر من نصفهم من النساء.

وكانت المناطق الأكثر تضررا هي جاليسيا ولاريوخا وأستورياس وكانتابريا، وجميعها يقع في النصف الشمالي من البلاد.

وتجاوزت درجات الحرارة في إسبانيا 40 درجة مئوية في الأسابيع الماضية، وهو ما شهدته بلدان أخرى في أوروبا الغربية.

ونقلت الوزارة عن بيانات معهد كارلوس الثالث للصحة أن 1180 شخصا توفوا لأسباب تتعلق بالحرارة بين 16 مايو أيار و13 يوليو تموز مقارنة مع 70 حالة وفاة جرى تسجيلها في الفترة ذاتها من عام 2024.

وارتفع عدد الوفيات بشكل ملحوظ في الأسبوع الأول من شهر يوليو تموز الجاري.

    المصدر :
  • رويترز

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