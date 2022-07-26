الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
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وزارة التجارة العراقية تستهدف شراء 1.5 مليون طن من القمح

منذ 51 دقيقة
علم العراق

علم العراق

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ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن وزارة التجارة أعلنت الثلاثاء استهدافها التعاقد مع شركات عالمية لشراء 1.5 مليون طن من القمح دعما للمخزون الاستراتيجي ولسد حاجة البلاد خلال الأشهر الأولى من العام المقبل.

وبحسب الوكالة، تتوقع وزارة التجارة، التي تسلمت مخصصات شراء القمح البالغة 200 مليون دولار، التعاقد على كمية أولية تبلغ 400 ألف طن من القمح، فيما سيتم شراء بقية الكميات تباعا.

وقالت الوزارة إن احتياطيات البلاد من القمح تكفي لتغطية احتياجاته حتى نهاية العام الحالي، وذلك بعد شراء 2.2 مليون طن من القمح المحلي.

وتعتزم الوزارة، التي وقعت مذكرات تفاهم مع أستراليا وكندا والولايات المتحدة، شراء القمح من خلال عمليات الشراء المباشر أو المناقصات.

والعراق مستورد رئيسي للحبوب في الشرق الأوسط ويحتاج إلى ما بين 4.5 وخمسة ملايين طن سنويا لإمداد برنامجه لدعم الغذاء.

وعادة ما يُخلط القمح المحلي مع إمدادات من أستراليا وكندا والولايات المتحدة لتعويض أي نقص في الإنتاج المحلي.

    المصدر :
  • رويترز

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