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وزارة الخارجية الصينية: أكثر من 1000 صيني غادروا إسرائيل

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 20 - أكتوبر - 2023 10:43 صباحًا
الجيش الاسرائيلي

الجيش الاسرائيلي

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قالت وزارة الخارجية الصينية الجمعة إن أكثر من 1000 مواطن صيني غادروا إسرائيل في ظل الصراع الدائر بينها وبين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وفي آخر التطورات نقلت وسائل إعلام رسمية صينية عن تشاي جيون مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط القول بعد لقاء مع نظيره الروسي إن الصين مستعدة لمواصلة الاتصالات والتنسيق مع روسيا لتهدئة الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية.

وقال جيون بعد اجتماع مع الممثل الروسي الخاص للشرق الأوسط ودول أفريقيا في العاصمة القطرية الدوحة أمس الخميس 19\10\2023 إن الصين وروسيا تتبنيان نفس الموقف بشأن القضية الفلسطينية.

ونقلت وسائل الإعلام عن المبعوث الصيني القول إن بلاده تشعر بالحزن إزاء الأزمة الإنسانية ومستعدة للعب “دور إيجابي في استئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية”، فضلا عن “التنفيذ الحقيقي” لحل الدولتين.

    المصدر :
  • رويترز

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