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وزارة الخارجية الأمريكية تحذر من تهديدات أمنية لفنادق راقية في كراتشي وتفرض قيوداً

منذ 7 دقائق
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن واشنطن وضعت قيودا مؤقتة على زيارات موظفي الحكومة إلى فنادق راقية في كراتشي بباكستان بعد تلقي تقرير عن وجود تهديد.

وذكرت الوزارة في تنبيه أمني “تلقت القنصلية العامة الأمريكية في كراتشي تقريرا عن تهديد موجه إلى فنادق راقية في كراتشي”.

وأضافت “فرضت القنصلية العامة في كراتشي قيودا مؤقتة على زيارات موظفي الحكومة الرسميين إلى هذه الفنادق”.

وأوضحت الوزارة أنها تعلن من حين لآخر حظر دخول مناطق في دول أجنبية على موظفيها الرسميين، مثل المعالم السياحية والفنادق والأسواق ومراكز التسوق والمطاعم، استجابة لمثل هذه التهديدات.

وحث التنبيه الأمني الناس على تجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات وتوخي الحذر من الأماكن التي يرتادها السياح ومواطنو الدول الغربية.

وأصدرت الوزارة تحذير سفر يتعلق بباكستان تنصح فيه الرعايا الأمريكيين بإعادة النظر في السفر إلى هناك بسبب خطر الإرهاب واحتمال نشوب صراع مسلح.

    المصدر :
  • رويترز

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