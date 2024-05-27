وزارة الخارجية: الإمارات تدين الاستهداف الإسرائيلي لخيام النازحين في رفح

قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان الاثنين إن الدولة تدين ما قالت إنه استهداف إسرائيلي لخيام النازحين في رفح بقطاع غزة.

وجاء في البيان أن الإمارات تدين “بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة وآخرها استهداف خيام للنازحين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء”.

وشددت الوزارة على أهمية تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح فورا.

كما وأدان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة رفح في غزة والتي قال مسؤولون إنها أسفرت عن مقتل 45 شخصا في مخيم للنازحين.

وكتب بوريل على حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “الأنباء الواردة من رفح بشأن الغارات الإسرائيلية التي قتلت عشرات النازحين، بمن فيهم أطفال صغار، مروعة. أُدين ذلك بأشد العبارات”.

وأضاف “لا يوجد مكان آمن في غزة. يجب أن تتوقف هذه الهجمات على الفور. ويجب على جميع الأطراف احترام أوامر محكمة العدل الدولية والقانون الإنساني الدولي”.

هذا وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين 27 أيار/مايو 2024، إن 45 فلسطينيا على الأقل، من بينهم 23 امرأة وطفلا ومسنا، استشهدوا في الهجوم الإسرائيلي على مخيم للنازحين في رفح.

وذكرت الوزارة أن عدد من تأكد مقتلهم في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول بلغ 36050 فلسطينيا على الأقل بالإضافة إلى 81026 مصابا. كما تقول الوزارة إن آلاف القتلى الآخرين لم يتم انتشالهم بعد من تحت الأنقاض.