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وزارة الخارجية الإيرانية: مزاعم لابيد "السخيفة" كانت "سيناريو معدّاً سلفا"

منذ ساعة واحدة
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة

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قالت إيران الجمعة إن اتهامات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لإيران بتدبير مؤامرة لإيذاء إسرائيليين في إسطنبول “سخيفة” وتهدف إلى الإضرار بالعلاقات الإيرانية التركية.

وفي مؤتمر صحفي في أنقرة الخميس، وجه لابيد الشكر لتركيا على المساعدة في إحباط مؤامرة إيرانية يشتبه في أنها ضد إسرائيليين في إسطنبول وقال إن الجهود لا تزال جارية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في تغريدة للوزارة إن مزاعم لابيد “السخيفة” كانت “سيناريو معدًّا سلفا لتدمير العلاقات بين البلدين المسلمين”، في إشارة إلى تركيا وإيران.

وقبل أيام، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، النقاب عن محاولات لاستهداف إسرائيليين في أماكن مختلفة في العالم ملوحا باستخدام القوة لوقفها، وقال بينيت في تصريحات سابقة، “في هذه الأيام بالذات نشهد محاولات لاستهداف إسرائيليين في أماكن مختلفة خارج البلاد”.

حينها أضاف:” أجهزة الأمن الإسرائيلية تعمل كل ما بوسعها لإحباط هذه العمليات الإرهابية، ولن نتردد في استخدام قوة إسرائيل في كل مكان في العالم من أجل حماية شعبنا”.

وسبق أن أكد مسؤولون وأجهزة أمن إسرائيلية أن عناصر إيرانية تستهدف إسرائيليين في منطقة مختلفة بالعالم، وقبل أيام، طلبت إسرائيل من مواطنيها عدم السفر إلى تركيا بعد حديثها عن معلومات أفادت بأن جهات إيرانية تخطط لاستهدافهم.

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