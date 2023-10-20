الجمعة 5 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 20 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزارة الخارجية التايلاندية: عدد الرعايا المحتجزين لدى حماس ارتفع إلى 19

منذ 31 دقيقة
عناصر من حركة حماس

عناصر من حركة حماس

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية التايلاندية الجمعة إن عدد الرعايا التايلانديين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رهائن ارتفع إلى 19 من بين ما لا يقل عن 200 رهينة محتجزين في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر\تشرين الأول في جنوب إسرائيل.

وذكرت الوزارة في بيان أن 30 مواطنا قُتلوا حتى الآن في الأحداث وأن 19 محتجزون رهائن حتى الجمعة.

وتدك إسرائيل غزة بالضربات الجوية وفرضت حصارا على القطاع بعد اقتحام مقاتلي حماس بلدات وتجمعات سكنية هذا الشهر وقُتل 1400 إسرائيلي واحتُجز العشرات رهائن.

وقالت إسرائيل إنها ستتحرك لتحرير الرهائن والقضاء على حماس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم قبرص
طوفان الأقصى
الرئيس القبرصي يحضر قمة القاهرة للسلام
كاترين كولونا
طوفان الأقصى
وزيرة الخارجية الفرنسية ستحضر قمة مصر من أجل السلام
مساعدات أردنية إلى غزة
طوفان الأقصى
مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يجري محادثات لإدخال المساعدات إلى غزة

الأكثر قراءة

الحرس الثوري الإيراني
ما الذي يمنع إيران من فتح جبهة مع إسرائيل؟
عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
طوفان الأقصى
خبير عسكري يكشف أوراق كتائب القسام "الرابحة" في المرحلة المقبلة
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
الاحتلال يُحاصر صحافيّين في الجنوب.. ومعلومات عن شهيد وجرحى!