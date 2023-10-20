وزارة الخارجية التايلاندية: عدد الرعايا المحتجزين لدى حماس ارتفع إلى 19

قالت وزارة الخارجية التايلاندية الجمعة إن عدد الرعايا التايلانديين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رهائن ارتفع إلى 19 من بين ما لا يقل عن 200 رهينة محتجزين في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر\تشرين الأول في جنوب إسرائيل.

وذكرت الوزارة في بيان أن 30 مواطنا قُتلوا حتى الآن في الأحداث وأن 19 محتجزون رهائن حتى الجمعة.

وتدك إسرائيل غزة بالضربات الجوية وفرضت حصارا على القطاع بعد اقتحام مقاتلي حماس بلدات وتجمعات سكنية هذا الشهر وقُتل 1400 إسرائيلي واحتُجز العشرات رهائن.

وقالت إسرائيل إنها ستتحرك لتحرير الرهائن والقضاء على حماس.