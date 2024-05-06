وزارة الخارجية السعودية: المملكة تحذر إسرائيل من استهداف رفح

ذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان الاثنين أن المملكة حذرت إسرائيل من مغبة استهداف رفح “ضمن حملتها الدموية الممنهجة” لاقتحام جميع مناطق قطاع غزة وتهجير سكانه.

فيما قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن الأوامر الإسرائيلية بنقل الفلسطينيين من رفح غير إنسانية وتهدد بتعريضهم لمزيد من الخطر والبؤس.

وأضاف في بيان “لا يزال سكان غزة يتعرضون للقنابل والأمراض، بل والمجاعة. واليوم، قيل لهم إنه يتعين عليهم الانتقال مرة أخرى مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح… هذا غير إنساني”.

كما قال البيت الأبيض إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه سيضمن أن يظل معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن بايدن أكد مجددا خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو على “موقفه الواضح بشأن رفح”.