وزارة الخارجية الصينية: لا نستهدف أي طرف ثالث في علاقاتنا مع الآخرين

علم الصين يرفرف قبالة أحد المباني في العاصمة بكين - رويترز

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس إن الصين لا تستهدف أي طرف ثالث أثناء تطوير العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى، ردا على تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصين وروسيا وكوريا الشمالية تتآمر ضد الولايات المتحدة.

وفي منشور موجه إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ عبر منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي بالتزامن مع انطلاق عرض عسكري ضخم في بكين أمس الأربعاء، سلط ترامب الضوء على الدور الأمريكي في مساعدة الصين لضمان حريتها خلال الحرب العالمية الثانية.

وكتب ترامب “أرجو إبلاغ تحياتي الحارة لفلاديمير بوتين وكيم جونج أون، بينما تتآمرون ضد الولايات المتحدة الأمريكية”.