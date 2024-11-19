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وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات تستهدف عددا من قادة حماس!

19 - نوفمبر - 2024
آخر تحديث: 19 - نوفمبر - 2024 6:36 مساءً
وزارة الخزانة الأمريكية

وزارة الخزانة الأمريكية

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قالت مذكرة منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن فرضت عقوبات اليوم الثلاثاء على عدد من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات استهدفت ممثلين للحركة في الخارج وعضوا بارزا في الجناح العسكري لحماس وأولئك المشاركين في دعم جهود جمع التبرعات للحركة وتهريب أسلحة إلى غزة. وأضافت المذكرة أن العقوبات تستهدف ستة أفراد، منهم باسم نعيم وغازي حمد المسؤولان الكبيران في الحركة.

وفي وقت سابق أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية حميد عبد الله الأحمر رجل الأعمال وعضو البرلمان اليمني و3 آخرين إلى جانب عدد من الشركات التي يديرها الأحمر بدول عدة في قائمة العقوبات، بتهمة إدارة شبكة لتمويل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وجاء في موقع الوزارة أن الأحمر يعد أحد أبرز المؤيدين الدوليين لحماس وعضوا رئيسيا في محفظة الاستثمار السرية للحركة التي كانت تدير في ذروتها أصولا تزيد في قيمتها على 500 مليون دولار، بحسب الوزارة.

    المصدر :
  • رويترز

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