وزارة الداخلية القطرية: استشهاد أحد أفراد قوات الأمن في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2025 9:25 مساءً
مبنى متضرر، عقب هجوم إسرائيلي على قادة حماس، في الدوحة، قطر، 9 سبتمبر 2025. رويترز

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الثلاثاء، مقتل أحد أفراد قوات الأمن القطرية قتل وأصيب آخرون في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة اليوم الثلاثاء.

وقالت في بيان: “أفسر الاعتداء عن استشهاد (الوكيل عريف/ بدر سعد محمد الحميدي الدوسري) من منتسبي قوات الأمن الداخلي (لوخيا) أثناء مباشرته لمهامه في موقع الاستهداف، إضافة إلى عدد من الإصابات المتفرقة بين العناصر الأمنية).

وتابع البيان: “تواصل الجهات المختصة مسح وتأمين منطقة الاستهداف بواسطة مجموعة المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، وتنفيذ الإجراءات الميدانية وفق الخطط المعتمدة في التعامل مع مثل هذه الحالات، بما يضمن إحكام الموقف واحتواءه بكفاءة عالية”.

وأكدت وزارة الداخلية بمشاركة قوة الأمن الداخلين أنها “تتابع المستجدات بشكل مكثف وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، والتي تظل دائمًا في مقدمة الأولويات”.

والثلاثاءـ، أعلن الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز “الشاباك” عن تنفيذ ضربة جوية دقيقة ضد ما وصفه بـ”القيادة الحمساوية في الخارج”، مؤكدا أن المستهدفين “قادوا أنشطة حماس لسنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن هجمات السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل”.

وأضاف البيان أن الغارة سبقتها “خطوات لتجنب إصابة المدنيين، شملت استخدام ذخائر دقيقة ومعلومات استخبارية إضافية”.

وشهدت العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، وقوع سلسلة انفجارات، وتحديداً في حي كتارا، واستهدفت الضربة الإسرائيلية في الدوحة وفد حماس للتفاوض أثناء مناقشة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قيادتها نجت من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفتها في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، لكن الهجوم خلّف عددا من الشهداء من بينهم نجل القيادي خليل الحية ومدير مكتبه وعنصر بقوة الأمن الداخلي القطري.

