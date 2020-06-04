وزارة الداخلية المصرية: الإفراج عن 837 من نزلاء السجون على مستوى البلاد

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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، ان “قطاع السجون قام بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى البلاد، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة”.

وأشارت الى ان “أعمال اللجان انتهت إلى الإفراج عن 168 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وكذلك قامت اللجان بفحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت إلى الإفراج عن 669 نزيلاً إفراجا شرطياً”.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سابقاً قراراً جمهورياً بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.