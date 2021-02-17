برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

وزارة الدفاع الأميركية: مستمرون في العمل مع السعودية لمواجهة التهديدات

منذ ساعتين
آخر تحديث: 17 - فبراير - 2021 11:01 مساءً
المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي

المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي

A A A
طباعة المقال

أدانت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” الأربعاء الهجمات الحوثية ضد السعودية، مؤكدةً التزام واشنطن بدعم الرياض للدفاع عن نفسها.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الهجمات الحوثية التي تستهدف السعودية “هي خرق للقانون الدولي وتقوض جهود السلام في المنطقة”.

وأضاف: “سنستمر في العمل مع السعودية للدفاع عن نفسها من التهديدات الخارجية”.

في سياق آخر، قال كيربي إن عمليات القوات الأميركية في العراق وسوريا “تركز على التهديد الذي يمثله داعش”، مضيفاً: “نعمل مع قوات سوريا الديمقراطية لهزيمة داعش”.

ورداً على سؤال حول الرد الأميركي على هجوم أربيل، قال كيربي: “قواتنا لديها دائما الحق في الدفاع عن نفسها”، وذلك بحسب “العربية”.

    المزيد من أخبار العالم

    جو بايدن
    بايدن لنتنياهو: ننوي تعزيز التعاون الدفاعي مع إسرائيل
    زلزال
    عشرات الجرحى إثر زلزال ضرب إيران
    السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر
    السفير السعودي لدى اليمن: الحوثي يفسد كل جهود السلام

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الثلوج
    ساعات تفصلنا عن العاصفة الثلجية المنتظرة
    بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري يتبرّع بمليون دولار ‏أميركي لشراء اللقاحات للشعب اللبناني
    الإنترنت
    هل سيشهد لبنان انقطاعاً لشبكة الانترنت لمدة تصل إلى 24 ساعة؟