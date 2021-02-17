وزارة الدفاع الأميركية: مستمرون في العمل مع السعودية لمواجهة التهديدات

أدانت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” الأربعاء الهجمات الحوثية ضد السعودية، مؤكدةً التزام واشنطن بدعم الرياض للدفاع عن نفسها.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الهجمات الحوثية التي تستهدف السعودية “هي خرق للقانون الدولي وتقوض جهود السلام في المنطقة”.

وأضاف: “سنستمر في العمل مع السعودية للدفاع عن نفسها من التهديدات الخارجية”.

في سياق آخر، قال كيربي إن عمليات القوات الأميركية في العراق وسوريا “تركز على التهديد الذي يمثله داعش”، مضيفاً: “نعمل مع قوات سوريا الديمقراطية لهزيمة داعش”.

ورداً على سؤال حول الرد الأميركي على هجوم أربيل، قال كيربي: “قواتنا لديها دائما الحق في الدفاع عن نفسها”، وذلك بحسب “العربية”.