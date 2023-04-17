وزارة الدفاع التركية: وزير البنية التحتية الأوكراني سيزور تركيا الثلاثاء لمناقشة اتفاق الحبوب

قالت وزارة الدفاع التركية الاثنين إن وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف سيزور تركيا غدا الثلاثاء لمناقشة اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب من عدة موانئ أوكرانية على البحر الأسود في وقت الحرب.

أضافت الوزارة في بيان أن كوبراكوف سيلتقي مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في مدينة قيصرية بوسط تركيا.

وجرى تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بوساطة الأمم المتحدة لمدة 60 يوما الشهر الماضي، ولكن روسيا تشير إلى أنها قد لا توافق على التمديد أكثر من ذلك إلا إذا أزال الغرب العراقيل التي تحول دون تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وقالت أوكرانيا الاثنين إن اتفاق الحبوب يواجه خطر “التوقف” بعدما منعت روسيا عمليات تفتيش السفن في المياه التركية بموجب الاتفاق.

وحوصرت موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بعد الغزو الروسي العام الماضي،‭‭ ‬‬ولكن رُفع الحصار عن ثلاثة منها في يوليو\تموز بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.

وقالت الوزارة إن كوبراكوف سيزور تركيا بدعوة من أكار، وأضافت أن الوزيرين سيبحثان العديد من القضايا الثنائية منها مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.