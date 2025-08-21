وزارة الدفاع التركية: وقف إطلاق النار شرط أساسي لإقرار مهمة لحفظ السلام بأوكرانيا

قال مصدر بوزارة الدفاع التركية اليوم الخميس إنه ينبغي التوصل أولا إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا قبل صياغة إطار عمل بعثة لحفظ السلام باعتبارها جزءا من الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وردا على سؤال عما إذا كانت تركيا يمكن أن تفكر في إرسال مثل هذه البعثة، أضاف المصدر “من الضروري أولا التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، ثم وضع إطار عمل للبعثة بتفويض واضح مع تحديد مدى مساهمة كل دولة فيها”.

وفي وقت سابق بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين نتائج قمة ألاسكا والعلاقات بين تركيا وروسيا، على رأسها التجارية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، أمس الأربعاء، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

والجمعة، عقدت قمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا، تحت عنوان “السعي لتحقيق السلام” واستمرت قرابة 3 ساعات.

وأكد أردوغان خلال الاتصال على أنه يتابع عن كثب التطورات المتعلقة بمسار السلام في أوكرانيا، مشددًا أن تركيا بذلت جهودًا صادقة منذ بدء الحرب فيما يخص الوصول إلى سلام عادل.

وقال: “وفي هذا الصدد، ندعم المبادرات الرامية إلى إرساء السلام الدائم بمشاركة جميع الأطراف”.

من جانبه، تطرق بوتين إلى مفاوضات إسطنبول، معربًا عن شكره للرئيس أردوغان إزاء استضافة تركيا لمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا والجهود التي يبذلها بهذا الصدد.

واتفق أردوغان وبوتين على استمرار الحوار بين البلدين.