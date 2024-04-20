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وزارة الدفاع الروسية تعتزم إنشاء مركز لتطوير الطائرات المسيرة

منذ 40 دقيقة
عناصر من الجيش الروسي

عناصر من الجيش الروسي

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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير سيرجي شويغو قال (السبت 20-4-2024) إن الوزارة ستنشئ مركزا لعلوم وإنتاج الطائرات المسيرة “وتركيبات أجهزة الروبوت”.

وقالت وزارة الدفاع إن شويغو تفقد ساحة لتجارب الأسلحة النارية والطائرات المسيرة في منطقة موسكو العسكرية.

ومنذ بداية الصراع في أوكرانيا، استمر نشر الطائرات المسيرة على نطاق غير مسبوق، إذ تم استخدام الآلاف من المركبات التي يتم التحكم فيها عن بعد لتعقب قوات العدو وتوجيه المدفعية والمتفجرات.

وبرزت الطائرات المسيرة الصغيرة رخيصة الثمن ضمن الأسلحة في هذه الحرب التي لم تشهد استخدام الطائرات الحربية التقليدية سوى بشكل نادر نسبيا بسبب التركيز الكثيف للأنظمة المضادة للطائرات بالقرب من خطوط الجبهة.

وفي ساحة التجارب، تفقد شويغو أسلحة نارية للتعامل مع مثل هذه الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى طائرة مسيرة رباعية (كوادكوبتر) مصممة لزرع الألغام.

    المصدر :
  • رويترز

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