وزارة الدفاع الروسية تقول انها سيطرت على بلدة سوليدار الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية الجمعة إن قواتها سيطرت على بلدة سوليدار الأوكرانية أمس الخميس 12\1\2023، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وأضافت الوزارة أن استيلاء روسيا على المدينة سيسمح لقواتها بقطع القوات الأوكرانية عن بلدة باخموت القريبة والأكبر بكثير.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار إن القوات الأوكرانية صمدت الجمعة 13\1\2023 بعد ليلة “محمومة” من المعارك في بلدة سوليدار شرق البلاد.

وكتبت على تطبيق المراسلة تيليجرام “كانت الليلة محمومة في سوليدار، المعارك تواصلت”.

وقالت في إشارة إلى منطقة دونيتسك التي تضم سوليدار “دفع العدو بجميع القوات الرئيسية تقريبا في اتجاه دونيتسك وحافظ على كثافة هجومية عالية. مقاتلونا يحاولون بشجاعة الحفاظ على القدرة الدفاعية.

“هذه مرحلة صعبة من الحرب، لكننا سننتصر لا شك”.