وزارة الدفاع الروسية: سيطرنا على بلدة جديدة في منطقة زابوريجيا

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الأحد 17 آذار/مارس الجاري، إن القوات الروسية سيطرت على قرية “ميرنوي” الواقعة في مقاطعة زابوريجيا.

ومنذ الصيف الماضي، ظل القسم القريب من غوليايبولي هادئا لفترة طويلة، غير أنها بدأت تنشط بصورة طفيفة في نهاية فبراير مع تقدم القوات الروسية بالقرب من مارفوبيل.

غير أن الأمور تغيرت مؤخرا، حيث شهدت تطورا ملحوظا إلى حد ما بالقرب من غوليابيولي في وسط مقاطعة زابوريجيا، عندما شنت القوات الروسية هجوما بدا كأنه هجوم مفاجئ.

وخلال الهجوم، سيطرت وحدات من الجيش الخامس والثلاثين على بلدة ميرنوي، وألحقت خسائر بقوات لواء الدفاع الإقليمي 108 والكتيبة 203، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليوم “على اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة فوستوك، نتيجة للأعمال الهجومية الناجحة، بتحرير بلدة ميرنوي في مقاطعة زابوريجيا، وصدت أيضا هجوما مضادا من قبل القوات الأوكرانية في دونيتسك”.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 120 جنديا، و3 مركبات.

وأضاف البيان: “على اتجاه كوبيانسك، ألحقت وحدات من قوات مجموعة الغرب، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، أضرارا بالنيران في القوات الأوكرانية في منطقة كيسلوفكا في مقاطعة خاركيف، وصدت 3 هجمات للقوات الأوكرانية في المقاطعة ذاتها”.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 90 جنديا، و4 مركبات، وخلال القتال المضاد للبطارية، تم تدمير مدفع “إم 777” أميركي الصنع ومدفع هاوتزر “إف إتش 70” بريطاني الصنع.

وأشارت الوزارة في البيان إلى أن وحدات روسية سيطرت على مواقع وخطوط أكثر فائدة، مستهدفة تشكيلات الألوية الهجومية 28 و42 و93 الآلية التابعة للقوات الأوكرانية، ولواء الدفاع الجوي الأوكراني 104 في مناطق في دونيتسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 200 جندي، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و5 مركبات.