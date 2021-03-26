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وزارة الدفاع السعودية: الاعتداء الحوثي يشكل تأكيدا للوساطة الإيرانية على قرارات الحوثيين

26 - مارس - 2021
الجيش السعودي

الجيش السعودي

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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الجمعة، إن الاعتداء على محطة توزيع المنتجات النفطية في جازان يؤكد رفض الحوثيين للمبادرة، مؤكدة أن الاعتداء الحوثي يشكل تأكيدا للوساطة الإيرانية على قرارات الحوثيين.

وقالت الوزارة: “الاعتداء التخريبي على محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، ومحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، تأكيد لرفض المليشيا الحوثية الإرهابية لمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية، وتأكيداً للوصاية الإيرانية على القرار السياسي والعسكري”.

وقبيل ذلك أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية 8 مسيرات مفخخة أُطلقت لاستهداف المدنيين في السعودية.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي حاولت استهداف جامعتي جازان ونجران.

 

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