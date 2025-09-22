وزارة الدفاع السورية تكشف أسباب انفجار معرة مصرين وتعلن عن تعويضات للمتضررين

أصدرت وزارة الدفاع السورية بيانًا صحفيًا أوضحت فيه نتائج التحقيقات بشأن انفجار أحد مستودعات الذخيرة التابعة لها في منطقة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي، بتاريخ 24 تموز/يوليو الماضي، والذي أسفر عن مقتل أحد عشر شخص وإصابة عدد من الأهالي.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنّ التحقيقات بيّنت أن الانفجار حصل نتيجة سوء تخزين مستودعات الأسلحة والذخائر.

وفي إطار التزامها برعاية المتضررين، أعلنت الوزارة أنها باشرت بالتعاون مع محافظة إدلب بلقاء الأهالي وتقديم واجب العزاء، إضافة إلى صرف دية عن كل شهيد، وتعويضات مالية للمصابين وفقًا لدرجات إصاباتهم، فضلًا عن تعويض أصحاب الممتلكات المتضررة استنادًا إلى تقارير الخبراء المعتمدين. وقد تجاوزت قيمة التعويضات المليون دولار أمريكي، وسيتم توزيعها على دفعات خلال أربعة أشهر.

وختمت الوزارة بيانها بتقديم التعازي والمواساة لأسر الشهداء والمصابين، متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدة أن هذا الملف على رأس أولوياتها من حيث المتابعة وإنهاء آثاره