وزارة الدفاع: قوات حفظ السلام الروسية تواصل العمل في إقليم قرة باغ

قالت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء إن قوات حفظ السلام الروسية تواصل القيام بعملها في إقليم ناجورنو قرة باغ وتقديم كل المساعدة الممكنة للمدنيين والحفاظ على تواصل وثيق مع جميع الأطراف.

وأضافت الوزارة أنه يوجد حاليا 2116 مدنيا، بينهم 1049 طفلا في القاعدة الرئيسية لقوات حفظ السلام.

ووافق الأرمن في المنطقة الانفصالية التابعة لأذربيجان على اقتراح روسي بوقف إطلاق النار الأربعاء بعد 24 ساعة من بدء أذربيجان هجوما للسيطرة على الجيب أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء 20\9\2023 أكدت وزارة الدفاع في أذربيجان أنها توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع قوات عرقية الأرمن في منطقة ناجورنو قرة باغ.

وقالت الوزارة إن قوات الأرمن في المنقطة الجبلية وافقت على “إلقاء أسلحتها والتخلي عن المواقع القتالية والمواقع العسكرية ونزع سلاحها بالكامل”، وإنه يجري تسليم جميع الأسلحة والمعدات الثقيلة إلى جيش أذربيجان.