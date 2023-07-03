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وزارة الزراعة: أوكرانيا تبدأ موسم تصدير الحبوب الجديد بنصف الكمية

منذ 9 ساعات
الحبوب الأوكرانية- أرشيفية

الحبوب الأوكرانية- أرشيفية

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قالت وزارة الزراعة الأوكرانية الاثنين إن صادرات الحبوب في الأيام الأولى من يوليو\تموز الجاري، الشهر الأول من الموسم الجديد الذي يستمر حتى يونيو\حزيران 2024، بلغت 34 ألف طن فقط، أي نصف الكمية خلال الفترة نفسها من 2022.

وقالت الوزارة إن الكمية في الموسم الجديد شملت حتى الآن تسعة آلاف طن من القمح و25 ألفا من الذرة.

وبلغت الصادرات في الموسم المنصرم بالكامل قرابة 49 مليون طن متجاوزة كمية الموسم السابق له التي بلغت 48.4 مليون.

وقالت رابطة الشركات الرائدة في قطاع الزراعة والأغذية الأوكراني إن الجمهورية السوفيتية السابقة صدرت ما إجماليه 3.8 مليون طن من الحبوب و513500 طن من الزيوت النباتية في يونيو حزيران، وهو الشهر الأخير من العام التسويقي السابق.

وشُحن مليونا طن، أي نصف الكمية تقريبا، إلى الخارج من الموانئ المطلة على البحر الأسود بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو\تموز الماضي لمعالجة أزمة غذاء عالمية تفاقمت بسبب غزو روسيا لأوكرانيا وحصار موانئها.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا تمنع فعليا شحن الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، وإن كييف يجب أن تكون مستعدة لتصدير الحبوب بشكل حصري تقريبا عبر موانئ نهر الدانوب.

    المصدر :
  • رويترز

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