وزارة الزراعة الأوكرانية: تراجع صادرات الحبوب إلى 9.24 مليون طن في الموسم الحالي

أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية الأربعاء تراجع صادرات الحبوب حتى الآن إلى 9.24 مليون طن في الموسم التسويقي 2024/2023 الذي يبدأ في يوليو\تموز وينتهي في يونيو\حزيران.

ولم تقدم الوزارة بيانات مقارنة مباشرة لكنها قالت إن أوكرانيا صدرت حتى الثاني من نوفمبر\تشرين الثاني في العام الماضي 13.38 مليون طن من الحبوب.

وشمل حجم الصادرات في هذا الموسم 4.6 مليون طن من القمح و3.8 مليون طن من الذرة و682 ألف طن من الشعير. وفي الموسم السابق صدرت أوكرانيا 5.1 مليون طن من القمح و7.1 مليون طن من الذرة و1.1 مليون طن من الشعير.

وبينما لم توضح الوزارة أسباب الانخفاض أرجعه تجار واتحادات مزارعين إلى إغلاق موانئ البحر الأسود الأوكرانية والهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية المطلة على نهر الدانوب.

وتقوم أوكرانيا عادةً بشحن معظم صادراتها عبر موانئها على البحر الأسود.

وأعلنت الحكومة في قرار نشرته اليوم الأربعاء أن نظامًا جديدًا للتصدير سيتم تطبيقه على السلع الغذائية الرئيسية بهدف منع الانتهاكات مثل التهرب الضريبي في عمليات التصدير.

وتتوقع الحكومة الأوكرانية أن يصل محصولها من الحبوب والزيوت النباتية إلى 79 مليون طن في عام 2023، مع توقع أن يصل الفائض القابل للتصدير لموسم 2023/24 إلى حوالي 50 مليون طن.