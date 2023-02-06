الأثنين 15 رجب 1444 ﻫ - 6 فبراير 2023 |
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وزارة الزراعة الأوكرانية: هبوط صادرات الحبوب 29.4%

منذ 3 دقائق
روسيا وأوكرانيا تتفقان على استئناف تصدير الحبوب

روسيا وأوكرانيا تتفقان على استئناف تصدير الحبوب

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أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية الاثنين أن أوكرانيا صدرت حوالي 27.7 مليون طن من الحبوب خلال موسم 2022/23 حتى الآن انخفاضا من 39.2 مليون طن خلال الفترة نفسها من الموسم السابق.

وشملت الصادرات نحو 9.9 مليون طن من القمح و15.9 مليون طن من الذرة ونحو 1.8 مليون طن من الشعير.

وقالت الوزارة إن صادرات الحبوب بلغت 714 ألف طن حتى السادس من فبراير\شباط مقارنة مع 740 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبعد حصار دام قرابة ستة أشهر بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا، رُفع الحصار عن ثلاثة موانئ أوكرانية مطلة على البحر الأسود في نهاية يوليو تموز بموجب اتفاق بين موسكو وكييف توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.

    المصدر :
  • رويترز

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