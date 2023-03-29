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وزارة الزراعة الروسية تقول ان شركة كارجيل ستتوقف عن تصدير حبوبها

منذ 41 ثانية
محصول من الحبوب في أوكرانيا - رويترز

محصول من الحبوب في أوكرانيا - رويترز

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قالت وزارة الزراعة الروسية الأربعاء إن شركة كارجيل العالمية لتجارة السلع الأولية أبلغتها بأنها ستتوقف عن تصدير الحبوب الروسية مع بداية موسم التصدير المقبل الذي يبدأ في الأول من يوليو\تموز.

وأضافت الوزارة في تعليق لرويترز “وقف أنشطتها للتصدير بالسوق الروسية لن يؤثر على كمية شحنات الحبوب المحلية إلى الخارج. أصول الشركة في مجال تصدير الحبوب ستستمر في العمل بغض النظر عمن يديرها”.

وأحجم متحدث باسم الوحدة الروسية لكارجيل عن التعليق.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة آر.بي.سي الاقتصادية اليومية أن الوحدة الروسية للشركة أبلغت أوكسانا لوت نائبة وزير الزراعة في خطاب بأنها ستتوقف عن تصدير الحبوب في الموسم الجديد.

ووفقا لتقرير الصحيفة ستصدر كارجيل 2.2 مليون طن من الحبوب الروسية في موسم التصدير 2022-2023، أي ما يوازي أربعة بالمئة من إجمالي صادرات الحبوب الروسية.

    المصدر :
  • رويترز

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