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وزارة الزراعة الفلبينية تعلن عن تفشي حمى الخنازير الأفريقية

منذ 32 ثانية
خنزير

خنزير

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أكدت وزارة الزراعة الفلبينية الأربعاء تفشي حمى الخنازير الأفريقية في مقاطعة سيبو الوسطى، وقالت إنها نشرت فرق للكشف عن مدى العدوى.

وقال مكتب الصناعات الحيوانية بالوزارة في بيان إن 58 من أصل 149 عينة دم من مدينة كاركار في المقاطعة أثبتت الإصابة بالمرض الذي لا يشكل ضررا على البشر لكنه شديد العدوى بين الخنازير.

وحمى الخنازير الإفريقية هو فيروس يصيب الخنازير الداجنة والخنازير البرية على حد سواء، عند إصابة حيوان ما به تنتابه حمى شديدة ونزيف داخلي، أكثر من 90 في المائة من الخنازير المريضة تنفق تحت وطأة هذا الفيروس، ومعظمها في غضون أسبوع واحد.

وينتقل المرض من خلال ملامسة الدم المصاب أو سوائل الجسم أو الجثث، ويمكن للفيروس أن يبقى في الجثث من شهور إلى سنوات، لكنه مع ذلك لا يصيب البشر.

    المصدر :
  • رويترز

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