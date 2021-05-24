وزارة الزراعة في غزة تحذّر من "كارثة كبيرة"

ناشدت وزارة الزراعة في قطاع غزة في بيان لها، بشكل عاجل الجهات الدولية والمحلية بـ”الضغط على الاحتلال للسماح بدخول الأعلاف والحبوب اللازمة لتغذية الدواجن والحيوانات”.

وأشارت إلى أن “كارثة كبيرة سوف تصيب قطاع الإنتاج الحيواني بغزة، في ظل الظروف الراهنة، بسبب عدم توفر الأعلاف اللازمة لتغذية الحيوانات”، ولفتت إلى “نفوق الآلاف من الدواجن والحيوانات، وذلك بسبب تعنت الاحتلال ورفضه دخول الأعلاف من معبر كرم أبو سالم منذ بداية الحرب على قطاع غزة بتاريخ 10 مايو الجاري”.

وأضافت في البيان: “لذلك تناشد وزارة الزراعة الجهات الدولية والمحلية بالضغط على الاحتلال للسماح بدخول الاعلاف والحبوب اللازمة لتغذية الدواجن والحيوانات”، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.