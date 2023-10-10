وزارة السياحة الإسرائيلية: على السياح ملازمة الفنادق وتجنب الرحلات

أعلنت وزارة السياحة الإسرائيلية في مذكرة أرسلتها إلى وكالات السياحة المحلية إنه ينبغي تجنب الجولات السياحية في إسرائيل، في الوقت الذي أشارت فيه البلاد إلى أنها قد تخطط لهجوم بري على غزة ردا على هجمات حركة حماس الفلسطينية في مطلع الأسبوع.

ووفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يعمل نحو 3.6 بالمئة في إسرائيل في مجال السياحة التي تركز على مقاصد تاريخية مثل القدس وبيت لحم في الضفة الغربية وكذلك على قضاء عطلات على شواطئ تل أبيب.

وألغى عدد من شركات سياحية في أنحاء إسرائيل برامج كانت مقررة هذا الأسبوع وعرضت على عملائها تعويضهم بجولات سياحية في المستقبل.

وسعى سائحون تقطعت بهم السبل في البلاد إلى حجز رحلات جوية خارج إسرائيل، في حين نظمت حكومتا سويسرا وأيسلندا رحلات خاصة لنقل رعاياهما.

وأضافت المذكرة، التي اطلعت عليها رويترز وتم إرسالها إلى وكالات السياحة المحلية يوم الأحد، أنه يتعين على من يقومون برحلات بحرية أن يبقوا على سفنهم، بينما يجب على السياح الآخرين البقاء في فنادقهم.

وجاء في المذكرة “بشكل عام، يرجى البقاء بالقرب من الأماكن المحمية والتصرف وفقا لتعليمات القيادة الداخلية”.