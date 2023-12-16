السبت 3 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 16 ديسمبر 2023 |
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وزارة الصحة: استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الإحتلال بالضفة الغربية

منذ 11 ثانية
جيش الإحتلال في الضفة الغربية

جيش الإحتلال في الضفة الغربية

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين اثنين اليوم السبت، برصاص قوات إسرائيلية في حادثين منفصلين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان إن شابا يبلغ من العمر 20 عاما توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته “بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن” ببلدة بيت أمر، كما استشهد شاب آخر يبلغ من العمر 25 عاما في مدينة طولكرم.

حصيلة جديدة

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الشهداء الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة الغربية ارتفعت إلى 290 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إضافة إلى 3430 جريحا.

من جهته، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن حصيلة الاعتقالات ارتفعت السبت إلى 4520 بعد اعتقال 16 فلسطينيا ليلة السبت من عدة محافظات.

ويكثف الجيش الإسرائيلي عملياته في بلدات ومدن الضفة الغربية، بموازاة حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحتى الجمعة، خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

    المصدر :
  • رويترز

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