السبت 25 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 9 ديسمبر 2023 |
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وزارة الصحة: استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الإحتلال في الضفة الغربية

منذ 48 دقيقة
جيش الإحتلال في الضفة الغربية

جيش الإحتلال في الضفة الغربية

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، أن فلسطينيين استشهدا برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة دورا وبلدة عزون بالضفة الغربية.

وأضافت الوزارة أن الشاب الشهيد من دورا اسمه ساري عمرو ويبلغ من العمر 25 عاما.

وذكرت في بيان جديد لها “استشهاد الفتى محمود باسم ابو هنية (17 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة عزون قضاء قلقيلية”.

وقال نادي الأسير الفلسطيني “أعدمت قوات الاحتلال خلال حملة الاعتقالات ساري عمرو بعد أن أطلقت عليه النار هو وشقيقه إلى أن أعلن عن استشهاده قبل قليل”.

وأضاف النادي في بيان له أن القوات الإسرائيلية اعتقلت منذ مساء أمس الجمعة وفجر اليوم 15 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى 3700 شخص.

ولم يصدر تعقيب بعد من الجيش الإسرائيلي حول ما جرى في دورا.

وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل منزل الشاب الشهيد فوارغ رصاص إضافة إلى مشاهد لتدمير محتويات المنزل.

ولم يتسن لرويترز التحقق من تلك اللقطات بشكل مستقل.

وقالت وزارة الصحة إن فلسطينيا توفي اليوم متأثرا بإصابته أمس الجمعة خلال مواجهات في مخيم الفارعة شمال الضفة الغربية ليرتفع بذلك عدد الشهداء من المخيم في مواجهات الأمس إلى سبعة.

وأضافت الوزارة في بيان “استشهاد الشاب رامي جمال الجندب (25 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها أمس برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة”.

    المصدر :
  • رويترز

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