وزارة الصحة: استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية السبت إن فلسطينيا استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة دورا بالضفة الغربية.

وأضافت الوزارة أن الشاب الشهيد اسمه ساري عمرو ويبلغ من العمر 25 عاما.

وقال نادي الأسير الفلسطيني “أعدمت قوات الاحتلال خلال حملة الاعتقالات ساري عمرو بعد أن أطلقت عليه النار هو وشقيقه إلى أن أعلن عن استشهاده قبل قليل”.

وأضاف النادي في بيان له أن القوات الإسرائيلية اعتقلت منذ مساء أمس الجمعة 8\12\2023 وفجر اليوم السبت 9\12\2023، 15 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول الماضي إلى 3700 شخص.

ولم يصدر تعقيب بعد من الجيش الإسرائيلي حول ما جرى في دورا.

وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل منزل الشاب الشهيد فوارغ رصاص إضافة إلى مشاهد لتدمير محتويات المنزل.